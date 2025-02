Cnel, intesa con l’Associazione Marchi storici d’Italia: Promuoveremo studi, eventi e pubblicazioni

Il Cnel e l’Associazione Marchi storici d’Italia hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a valorizzare, diffondere e approfondire la conoscenza sui Marchi Storici e il loro impatto economico e culturale. L’accordo è finalizzato a promuovere studi e pubblicazioni, campagne divulgative ed eventi pubblici, nonché percorsi formativi e laboratori didattici, anche in collaborazione con scuole e università, sull’importanza dei Marchi storici e del Made in Italy. L’intesa, inoltre, intende favorire la realizzazione di programmi di formazione continua per imprenditori e manager, con focus sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, innovazione e strategie di marketing per i Marchi storici.

Il Cnel e l’Associazione Marchi storici d’Italia potranno individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse, elaborando e realizzando proposte e programmi operativi, anche con riferimento agli altri accordi sottoscritti dal Consiglio.

“Valorizzare i Marchi storici – ha dichiarato il presidente del Cnel Renato Brunetta – vuol dire rafforzare il Made in Italy, di cui sono un asset di eccezionale rilevanza. È un patrimonio che va tutelato e reso più solido, tanto più in un contesto come l’attuale così profondamente segnato da trasformazioni epocali, che intervengono su scala globale. Il Cnel è intenzionato a fare la sua parte. E per questo firmiamo oggi questo protocollo d’intesa con l’Associazione Marchi storici, nel quadro di un più ampio percorso strategico di ridefinizione e rilancio della politica industriale su ci siamo incamminati da tempo in stretta sinergia con il Mimit”.

“Il protocollo d’intesa firmato oggi segna un traguardo importante nella valorizzazione e la tutela dei Marchi Storici italiani, autentici custodi dell’identità economica, culturale e sociale del nostro Paese.” Ha commentato Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. “Ad oggi, i Marchi Storici riconosciuti dal MIMIT sono oltre 800, testimoniando il ruolo fondamentale di queste imprese per il Made in Italy. Grazie alla collaborazione con il Cnel , possiamo favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza strategica di questi marchi, non solo simboli del saper fare italiano nel mondo, ma anche motori di innovazione. Insieme lavoreremo per rafforzare la competitività e l’eccellenza dei nostri marchi, contribuendo a sostenere il tessuto produttivo del nostro Paese in un contesto globale in rapida trasformazione.”