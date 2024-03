Cnel, lavoro e pari opportunità: focus con il ministro Roccella. Brunetta: La parità conviene a tutti

Si è svolto stamattina nella sede del Cnel a Villa Lubin il convegno “Il lavoro buono. Pari Opportunità, condivisione, contrattazione”, organizzato in occasione della giornata internazionale della donna #8marzo, alla presenza della ministra per le Pari Oppurtunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. “La vera sfida – ha affermato il presidente del Cnel, Renato Brunetta – è far diventare il problema della parità di genere da individuale a collettivo, cambiando i paradigmi del welfare e degli incentivi pubblici. La parità di genere conviene a tutti, produce più equità ma anche più crescita. È un approccio win-win-win. Un modello vincente su cui dobbiamo puntare”.