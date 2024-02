Cnel, oggi l’assemblea. Brunetta: A giugno ospiteremo il Cese per l’Erasmus delle società civili

Si è svolta oggi, l’Assemblea del CNEL. Nel corso della seduta, è stata ratificata la Memoria per l’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, tenuta dal presidente Renato Brunetta lo scorso 6 febbraio. L’Assemblea, inoltre, ha approvato lo schema di parere, elaborato dal Comitato per l’esame degli atti UE, relativo alla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche”. “Il CNEL – ha affermato in apertura dei lavori il presidente Renato Brunetta – continua a dare piena attuazione al programma di Consiliatura. Stiamo anche rafforzando la nostra attività nel contesto internazionale. Nel prossimo mese di giugno, grazie al lavoro del consigliere Francesco Riva, ospiteremo il Cese per la terza edizione del progetto Erasmus delle società civili. Dobbiamo dare centralità ai corpi intermedi anche a livello internazionale, per affrontare le grandi transizioni in atto. Il nostro impegno va anche in questa direzione”. Il presidente Brunetta, inoltre, ha annunciato all’Assemblea il convegno del 16 e 17 febbraio sul ‘nuovo’ lavoro sportivo, iniziativa ideata con l’Università La Sapienza di Roma, che inaugura la 6^ edizione del Master Sapienza Diritto e Sport. La prima delle due giornate si terrà a Villa Lubin. Resi noti anche due ulteriori eventi di particolare rilevanza.

Il primo, promosso dal Comitato Pari Opportunità, presieduto dalla consigliera Rossana Dettori, si svolgerà il 6 marzo, a ridosso della Giornata internazionale della donna. Il secondo, a metà aprile, sarà dedicato al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, organizzato in collaborazione con il ministero della Giustizia. Durante la seduta, infine, è stata definita la calendarizzazione trimestrale delle riunioni degli organi interni del CNEL. La prossima Assemblea è in programma il 15 marzo.