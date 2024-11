Cnel, presentato il rapporto Isfort. Brunetta: La mobilità è il termometro dello stato di salute di un Paese

“In tema di mobilità possiamo riscontrare degli ottimi individuali- ha affermato Brunetta-, sia nel singolo individuo, che nella singola famiglia o la singola azienda. Ma questo non vuol dire che vi sia un ottimo collettivo, che invece è più che mai fondamentale, in quanto legato alla sfera cruciale della sostenibilità. Dobbiamo fare in modo che vi sia corrispondenza tra ottimo collettivo e ottimo individuale. Abbiamo molti vincoli, di disinquinamento, di tutela ambientale, di contenimento delle emissioni che provocano surriscaldamento. Sono fenomeni fortemente connessi al settore dei trasporti. Lo sforzo è di trovare la chiave giusta per mettere insieme esigenze contrastanti. I dati non sono confortanti. Si continua ad andare troppo in automobile. Le tante modalità di trasporto alternativo rimangono per molti versi un’utopia. Siamo qui oggi con ISFORT per capire le ragioni e anche per cercare di trovare le soluzioni”.



Riva: Le nostre proposte recepite nel nuovo Codice della strada

“La mobilità sostenibile e la sicurezza stradale sono temi fortemente attenzionali dal Cnel e in particolare dalla Consulta che specificatamente si occupa di questi ambiti – ha dichiarato Francesco Riva, consigliere Cnel e coordinatore della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile -. Già anni fa presentammo al Parlamento delle proposte sulla regolamentazione della circolazione dei monopattini, prevedendo assicurazione, targa e obbligo del casco. Inoltre, abbiamo presentato un disegno di legge sull’alcolock. Entrambe le nostre proposte, abbiamo visto, sono state recepite nel nuovo codice della strada”.