Cnel-Unioncamere, primo report sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro: Nel I semestre 2,9 mln di posti

Le imprese programmano entrate lavorative pari a 2,94 milioni di contratti nel primo semestre del 2025, con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dal primo “Report sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia – I semestre 2025”, realizzato da Cnel e Unioncamere. A trainare la crescita del numero di contratti sono soprattutto i settori dei servizi, che rappresentano il 72% del totale delle entrate previste. In particolare, si evidenzia come i comparti del turismo, alloggio e ristorazione e del commercio, che da soli contano 1,078 milioni di entrate, presentano una dinamica molto positiva con un incremento su base annua pari, rispettivamente, al 12,5% e al 6,9%. Nei settori a più elevato tasso di innovazione, ICT e servizi avanzati di supporto alle imprese, è previsto un numero di entrate complessive pari a 206mila, con un significativo decremento percentuale su base annua (-13,4% per ICT e – 8,8% per servizi avanzati). Le imprese che appartengono al settore industriale, comprese le costruzioni, riducono il numero delle entrate rispetto primo semestre dell’anno precedente. La contrazione più elevata in valore assoluto si registra nelle industrie metalmeccaniche ed elettroniche che riducono il fabbisogno di 28mila contratti.

Secondo le imprese il fabbisogno di lavoratori stranieri (Ue ed extra-Ue), si attesta a 549mila entrate, pari a circa il 19% del totale. I contratti si concentrano nei settori del turismo (115 mila, +8,5% rispetto al 2024), del commercio (65mila, +20,4%) e dei servizi operativi alle imprese e alle persone (80mila, +3,9%). Le micro e piccole imprese (1-9 e 10-49 dipendenti) mostrano un incremento significativo delle previsioni di assunzione, rispettivamente pari a +32mila e +35mila. A livello professionale, la maggiore crescita si registra nelle professioni qualificate nei servizi e nel commercio (+9,2%) e tra le professioni non qualificate (+7,9%). Al contrario, calano le richieste per dirigenti (-16,7%) e professioni tecniche e impiegatizie (-5,4% e -3,1%). Si osserva una decisa eterogeneità territoriale. Le aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Catania e Palermo) risultano tra le più dinamiche. Anche le province del Nord-Est mostrano una forte attrattività. Negli altri territori si registrano dati di crescita solo nelle zone ad alta densità turistica. Il disallineamento tra la domanda di personale e la presenza di lavoratrici e lavoratori disponibili sul mercato rimane un tema cruciale per le imprese e determina una diffusa difficoltà nel reperimento di nuove risorse. Dal punto di vista delle difficoltà di reperimento, si segnala il settore delle costruzioni, dove più di 6 lavoratori su 10 vengono contrattualizzati a seguito di una lunga ricerca. Di poco inferiore il fenomeno nelle industrie metalmeccaniche ed elettroniche. Nel settore dei servizi le maggiori criticità di reperimento di personale si osservano per informatica e telecomunicazioni (49,5%). Si registrano, inoltre, difficoltà nei servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (in aumento al 47,6%) e nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione (in diminuzione al 46,7%). Il fenomeno del difficile reperimento di personale colpisce, in modo trasversale, le imprese di tutte le dimensioni, ad eccezione delle grandi (con 500 o più dipendenti) che hanno difficoltà nel contrattualizzare solo 3 persone su 10. Le imprese riscontrano difficoltà a reperire risorse umane in circa il 50% dei casi, a prescindere dalla tipologia professionale. Solo impiegati e professioni non qualificate si attestano intorno al 35%. Complessivamente, i datori di lavoro impiegano oltre 4 mesi nella ricerca del personale di più difficile reperimento.

Brunetta: Mettiamo a disposizione del Paese uno strumento strategico

“Con il Rapporto sul mismatch, frutto della collaborazione tra Cnel e Unioncamere, si mette a disposizione del Paese – dichiara il presidente del Cnel Renato Brunetta – uno strumento strategico per affrontare in modo concreto il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro partendo dalla consapevolezza delle evoluzioni – positive o negative – delle dinamiche dei fabbisogni occupazionali. Per non restare indietro nella competizione globale, il nostro Paese deve incrementare gli investimenti nei servizi ad alta intensità di conoscenza. Serve una svolta strutturale, soprattutto sul fronte dell’istruzione e della formazione per accrescere competenze scientifiche e tecnologiche”.

Prete: Fondamentale il coinvolgimento delle forze sociali

“Questo report, realizzato insieme con il Cnel e basato sui dati Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, viene messo a disposizione – afferma Andrea Prete, presidente di Unioncamere – delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore, presenti nel Cnel. Il mismatching è un problema molto critico in questa fase per l’economia italiana e non solo per essa. La sua soluzione richiede, oltre alle migliori tecniche di incrocio tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, una vasta azione di orientamento dei percorsi di formazione, di valorizzazione dell’istruzione tecnica e di miglior diffusione delle occasioni di lavoro create dalle imprese. Per questo il coinvolgimento delle forze sociali è fondamentale”.