Cnel, via al comitato nazionale per la produttività. Brunetta: Più crescita con coesione sociale e diritti

Il presidente del Cnel Renato Brunetta annuncia l’istituzione del Productivity board italiano, un organismo voluto dall’Ue. “L’Italia arriva ultima – commenta Brunetta – ma finalmente partiamo. Partiamo nella speranza che arrivi anche un provvedimento legislativo, perché è quel che richiede l’Unione europea”. Brunetta spiega che “il comitato svolge attività di analisi, ricerca e valutazione della produttività del sistema economico nazionale, al fine di suggerire politiche e riforme per migliorare la competitività del Paese, in ottica nazionale ed europea”. Prima di concludere: “Come ha detto il presidente di Banca d’Italia Fabio Panetta, è con la coesione sociale, con l’inclusione, con i diritti che possiamo avere più crescita e più produttività”. Lo ha detto in occasione della prima riunione del Comitato nazionale per la produttività, istituito presso il consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro. Mario Nava, direttore generale Employment, social affairs and inclusion presso la Commissione europea ha dichiarato che “dobbiamo fare in modo che tutti vadano a lavorare e per questo è indispensabile garantire un costante aggiornamento delle skills dei lavoratori, il potenziamento dei servizi sociali e del welfare e anche il coinvolgimento dei corpi intermedi. Così possiamo favorire la produttività”.