Cnel, via al programma annuale. Brunetta ribadisce: Il nostro obiettivo? Rivitalizzare i corpi intermedi

“L’Assemblea del Cnel ha approvato all’unanimità il Programma annuale per il 2025, predisposto grazie al contributo di tutti gli organismi e gli uffici del Consiglio”, in cui “sono rappresentate le attività e gli obiettivi di ciascuno degli organi del Cnel”. Lo ha comunicato il presidente Renato Brunetta. “È la fotografia di un ricco ventaglio di attività, con l’indicazione degli obiettivi, degli output e delle tempistiche – ha aggunto il presidente del Cnel -. In questo modo si compie un ulteriore passo in avanti per dar seguito al Programma di attività dell’intera XI Consiliatura. Abbiamo posto un’attenzione particolare alla nuova organizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il Cnel, anche sulla scorta di una recente modifica regolamentare, volta a rafforzare l’Archivio nell’ottica di favorire una maggiore trasparenza sulle dinamiche della contrattazione. E poi tanti altri ambiti d’intervento, dall’intelligenza artificiale, alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Una priorità del Cnel sarà anche quella di intensificare la propria attività d’iniziativa legislativa, con l’invio alle Camere di disegni di legge che riguarderanno molti temi di grande importanza per la collettività, come i servizi sociali territoriali, le imprese sottoposte a sequestro e confisca, i corretti stili di vita e l’educazione alla salute, la desertificazione dei servizi nelle aree territoriali marginali, l’economia circolare e il consumo responsabile. Quando siamo partiti con la nuova Consiliatura abbiamo detto che il nostro scopo primario era rilanciare il Cnel per rivitalizzare i corpi intermedi. È quello che stiamo facendo”.