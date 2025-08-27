Cnh, collocato sul mercato un bond da mezzo miliardo di euro

Cnh ha collocato un bond per un importo di 500.000.000 euro con una cedola del 3,875 per cento e scadenza 3 settembre 2035. Il prezzo di emissione, spiega una nota, è pari al 98,906 per cento dell’importo nominale. La chiusura dell’operazione è attualmente prevista per il 3 settembre 2025. Le obbligazioni saranno emesse da Cnh nell’ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme. La società intende destinare i proventi netti dell’emissione per le attività di finanziamento, incluso il rifinanziamento del debito esistente. Inoltre verrà presentata domanda perchè le obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.