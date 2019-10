Cnr, dottorati industriali innovativi: candidature entro il 29 ottobre

Continua la collaborazione tra Cnr e Confindustria per promuovere dottorati di ricerca industriali di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità, innovazione tecnologica, internazionalizzazione.

Nel mese di settembre sono state raccolte le manifestazioni di interesse delle imprese a cofinanziare borse di dottorato insieme al Cnr. I ricercatori e tecnologi del Cnr possono ora partecipare all’avviso per l’attivazione di dottorati industriali tramite la piattaforma intranet dell’ente nella sezione area personale:gli interessati nel loro progetto di dottorato potranno selezionare uno dei progetti presentati dalle imprese che, rispondendo al bando di dicembre, hanno già garantito la propria disponibilità a cofinanziare borse di dottorato industriale, oppure presentare una nuova proposta indicando (dove già individuata) un’impresa interessata .

I ricercatori e i tecnologi del Cnr sono invitati pertanto a presentare un progetto per l’attivazione di una borsa di dottorato industriale, cofinanziata da Cnr e impresa, tramite la piattaforma Dottorati Industriali all’interno dell’Intranet del Cnr nella Sezione Area Personale entro le ore 12 del 29 ottobre 2019.