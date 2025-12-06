Cnr, nodo precari: incontro con i sindacati prima del 15 dicembre

Massima disponibilità “da parte del presidente del Cnr, nella sua veste di presidente della delegazione di parte pubblica per le relazioni sindacali”, all’incontro con le sigle sindacali rappresentative e di riferimento. Incontro per il quale, sono state indicate “ben tre date possibili di incontro”, identificando quella “in cui, tutte le Sigle Sindacali, hanno dichiarato la propria disponibilità, a seguito di impegni presenti per loro e materialmente evidenti e non conciliabili, nelle altre due”.

La data identificata “risulta comunque essere precedente ad un incontro che si svolgerà il 15 dicembre prossimo presso il Ministero di riferimento, vigilante sull’Ente, e quindi perfettamente inserita nel quadro temporale utile ad affrontare le problematiche di cui trattasi”. Questo quanto si legge in un documento diffuso stamane dal Consiglio nazionale delle Ricerche, “predisposto ieri mattina, prima dell’occupazione, e letto ai pochi convenuti, in assenza delle rappresentanze ufficiali delle Sigle Sindacali unitarie”, precisa in una nota il Cnr.

Dunque, afferma l’Ente, “in relazione alle notizie di stampa, che indicano nel rinvio non giustificato di un incontro con le Sigle Sindacali, la causa dell’occupazione della Sede Cnr, da parte di alcuni ricercatori a tempo determinato, la presidenza precisa che la notizia non corrisponde alla realtà”. Nel documento diffuso oggi si “ribadisce anche la propria disponibilità all’ascolto delle istanze e delle problematiche del personale dell’Ente, sempre nel quadro di un rapporto sia pur dialettico, ma sempre che sia costruttivo e pacifico e, comunque, alla presenza delle suddette Sigle Sindacali, quindi inserito nel quadro di un rapporto istituzionale di equilibrio e fiducia”.

Di ieri la mobilitazione dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche, con un accampamento davanti alla sede centrale di Roma e un presidio permanente nelle stanze dell’Ente. A far scattare la protesta lo slittamento al 10 dicembre, dell’incontro che, secondo i manifestanti, si sarebbe dovuto svolgere ieri, tra il presidente Andrea Lenzi e le organizzazioni sindacali e i precari.