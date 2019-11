Cnr, progetto di ricerca premiato da Facebook: un metodo che rende il social più effiicente

Un gruppo di ricercatori di Cnr-Isti, l’istituto di Scienza e tecnologia dell’informazione, ha ideato un metodo per verificare il corretto funzionamento in maniera continuata ed efficiente di Facebook, anche a fronte di frequenti aggiornamenti ed evoluzioni, conquistando uno dei 10 premi messi in palio da Facebook Research con un bando internazionale. Il progetto ‘Static Prediction of Test Flakiness’, elaborato da Breno Miranda, Antonia Bertolino di Cnr-Isti di Pisa, con Emilio Cruciani e Roberto Verdecchia (entrambi dottorandi del Gran Sasso Science Institute), si e’ imposto tra i vincitori superando, spiega una nota del Cnr, “ben oltre 100 proposte provenienti da tutto il mondo e giudicate di elevata qualita’, come rimarcato nel rivelare le proposte vincitrici da Mark Harman, ricercatore di Fb e promotore del bando”. Il metodo proposto da Cnr-Isti, conclude la nota, “consente di predire che un test possa esibire caratteristiche di fragilita’ prima ancora di eseguirlo, guardando a come il test e’ codificato e l’idea vincitrice e’ stata quella che questi test fragili si somigliassero fra loro”.