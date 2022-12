CO.ME.SE, la “Energy tech School” di Fondazione Mondo Digitale ed Eni

di Francesco Garibaldi

“Come se” non fosse possibile una nuova didattica per gli studenti liceali, che integri digitale, auto-imprenditorialità e sostenibilità. “Come se” non fosse fondamentale introdurre i lavoratori del futuro a guardare all’innovazione sospinta da uno dei principali giganti dell’energia del Paese. “CO.ME.SE – COde&fraME for Self Empowerment” è possibile e realtà, perché risponde al nome del percorso sviluppato da Fondazione Mondo Digitale ed Eni per costruire una “Energy Tech School” che, partendo dalle radici, irrori di nuove competenze i più giovani che si affacciano al mondo delle professioni.

Nella 3° edizione del progetto, che si è svolta presso la Casa delle Tecnologie Emergenti a Roma e conclusa da pochi giorni, oltre 2.000 liceali si sono cimentati nel coding (scrittura di codici), nell’energy fact checking (con i giornalisti dell’agenzia di stampa AGI) e nell’orientamento all’autoimprenditorialità grazie ai suggerimenti di startupper di Joule, la scuola di Eni che forma gli imprenditori di domani, ma anche sfide sull’ideazione di iniziative di sostenibilità.

In particolare, ad ogni gruppo di studenti è stato chiesto di elaborare un piccolo ed originale progetto di startup sostenibile per valorizzare i propri territori. Di questi ce ne è anche una coppia proveniente dalla Campania: “LET’S Be GREEN”, ideato dal liceo statale “Paolo Emilio Imbriani “di Avellino, progetta giornate nazionali per l’ecosostenibilità con coinvolgenti challenge sui social network; “SMART BINS” dell’ITI “Galileo Ferraris” di Napoli punta invece a realizzare i secchi della spazzatura intelligenti abbinati a sensori di varia natura per riconoscere la tipologia di rifiuto che il cittadino voglia differenziare.

Tra le altre, inoltre, “Io-Charge” dell’Istituto superiore “Galileo Galilei” di Gorizia ha proposto, invece, di realizzare, in vari punti d’Italia, punti di ricerca ecosostenibili ed economicamente vantaggiosi per auto elettriche con energia fornita da pannelli solari e da compost di rifiuti organici e indifferenziati. Gli studenti del WALLE dell’IIS “Alessandro Volta” di Caltanissetta hanno invece puntato su un’app che permetterebbe di prenotare facilmente il ritiro dei rifiuti elettronici per trasferirli nei centri di smaltimento, così da renderne più facile e immediato il recupero.

L’obiettivo del progetto vincitore è, invece, l’emergenza del territorio di appartenenza: il liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi di Gorizia”, scosso dal dramma degli incendi che hanno segnato la zona del Carso con la perdita di ettari di terreno coltivabili e di biodiversità, ha proposto, raccogliendo i favori della giuria, “In vino solidaritas” per il riuso degli scarti della lavorazione dell’uva – graspi, bucce e vinaccioli – nel recupero nella zona devastata e da riqualificare. Perché in un mondo che si trasforma, “un’occhiata interessata agli affari di casa” viene sempre data.