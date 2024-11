“Cobot”, arrivano i robot collaborativi: produttività in crescita del 60%

Entro il 2030 il valore del mercato globale IA sarà di circa 1,5 trilioni di dollari, è indubbio quindi che il mercato IA stia registrando una crescita imponente, e le prospettive sono ancora più vertiginose se si considerano i progetti che prevedono l’unione di IA e robotica: i numeri parlano di una crescita della produttività del 60%, abbinata a una diminuzione dei costi del 40%. Ad affermarlo è Arash Ajoudani, direttore del laboratorio Hrii human robot interaction and interfaces, inaugurato quindici anni fa all’Iit (Istituto italiano di tecnologia), in occasione dell’edizione autunnale di Richmond IT director forum, tenutosi a Rimini dal 10 al 12 novembre. Durante la cerimonia di apertura del forum, Ajoudani ha posto l’accento su due ambiti in cui i robot collaborativi trovano oggi maggiore applicazione: il settore industriale e quello dell’assistenza sanitaria. Secondo l’esperto: ”E’ all’interno degli ambiti industriale e sanitario che osserveremo maggiormente questa crescita. In ambito industriale, ad esempio, l’utilizzo di robot riduce i tempi di produzione del 30%, con un risparmio del 25% sui costi di manodopera. In ambito sanitario, l’utilizzo dei cobot fa aumentare la precisione del 50% ed è possibile ridurre del 40% il recupero post-operatorio. Per rimanere nel campo dell’health care, l’IA permette di accelerare le diagnosi e a personalizzare i trattamenti, con una crescita del mercato annuo del 45%”. Ma le notizie non finiscono qui: proprio durante la conferenza Ajoudani, che ha contribuito personalmente alla sua progettazione, ha infatti presentato Moca, il robot collaborativo che è stata la vera star della serata inaugurale. Si pronuncia come la caffettiera di casa, ma in realtà il suo nome sta per Mobile collaborative robotic assistant. Secondo Ajoudani, lo sviluppo dei robot collaborativi sta favorendo l’apertura di un nuovo mercato legato al tracciamento dei movimenti corporei. In questo ambito, l’Iit ha sviluppato RealMove, un sistema markerless in grado di catturare simultaneamente con l’aiuto di 4 telecamere più corpi e oggetti in movimento. Fra i progetti in via di sperimentazione in ambito health care spiccano quelli dedicati alla prevenzione delle cadute degli anziani, in cui l’algoritmo prevede la caduta e avvisa l’anziano, e i robot per i non vedenti.