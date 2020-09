Coca Cola, arriva da Marcianise la bottiglia con il 50% di plastica riciclata (il massimo consentito in Italia)

Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, produrrà le nuove bottiglie realizzate con il 50% di plastica riciclata (r-PET) nella fabbrica di Marcianise, “confermando – si legge in una nota diffusa dal gruppo – il proprio impegno verso l’economia circolare: oltre ad essere già al 100% riciclabili, negli ultimi dieci anni bottiglie e lattine hanno visto ridursi la quantità di plastica, vetro e alluminio rispettivamente del 20%, 25% e 15%. La speranza è che il Governo o il Parlamento rimuovano il limite di utilizzo massimo del 50%, presente solo nel nostro Paese”.

La scelta di introdurre sul mercato bottiglie con il 50% di plastica riciclata è infatti solo uno degli impegni che Coca-Cola sta da tempo portando avanti per ridurre i materiali impiegati nella produzione dei propri imballaggi, investendo oltre 20 milioni di euro negli ultimi anni in innovazioni tecnologiche che hanno permesso di ottimizzare e ridurre il peso e il volume degli imballaggi attraverso la cosiddetta “sgrammatura”. “Crediamo sia nostra responsabilità fare industria in modo sostenibile – afferma Manuel Biella, direttore Supply Chain di Coca-Cola HBC Italia -, per questo abbiamo deciso di investire in un piano nazionale che preveda nuove linee di produzione e l’utilizzo di innovative tecnologie e materiali”. “Ci auguriamo che venga rimosso il limite sulla quantità di plastica riciclata al 50%, presente solo in Italia, così da poter proseguire nel piano di investimenti con l’obiettivo di essere promotori di un’economia circolare a 360°”.

Sono realizzate con il 50% di plastica riciclata (r-PET) tutte le bottiglie di Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola Senza Caffeina, Coca-Cola Light Taste, Coca-Cola Gusto Limone Zero Zuccheri da 450 ml, Fanta Original da 450 ml e FUZETEA da 400 ml.