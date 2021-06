Coca Cola Hbc Italia, oltre 100 mln investiti in 10 anni su sostenibilità

Milano, 3 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, pubblica il suo 17esimo Rapporto di Sostenibilità, dal titolo “Il nostro messaggio per il futuro”, disponibile solo in formato digitale su . Il documento, revisionato da Deloitte & Touche, raccoglie i risultati dell’azienda nelle tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale ed ambientale. In particolare, su quest’ultima, Coca-Cola Hbc Italia ha investito oltre 100 milioni negli ultimi 10 anni.