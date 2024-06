Coca-Cola Pizza Village alla Mostra d’Oltremare dal 14 al 23 giugno: domani la presentazione

Sarà presentata domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 11 in sala Italia del teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la XII edizione del Coca-Cola Pizza Village Napoli, in programma dal 14 al 23 giugno negli spazi all’aperto dell’ente fieristico.

All’incontro con la stampa, oltre gli organizzatori, parteciperanno anche il Comune di Napoli, la dirigenza di MdO, alcuni dei più importanti partner che affiancano e supportano la manifestazione e una folta rappresentanza di pizzaioli che saranno presenti alla kermesse. Al centro dell’appuntamento con la stampa la presentazione dei contenuti dell’evento che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della partnership e del patrocinio della Rai – Radiotelevisione italiana e Il Mattino.

L’intero programma del Coca-Cola Pizza Village Napoli, che prevede convegni, musica, spettacolo, dibattiti, talk show, masterclass gratuite con i maestri pizzaioli di Casa Caputo, attività ludiche creative e culturali per i bambini, il Campionato Mondiale del Pizzaiolo – Caputo Cup e tanto altro, sarà presentato ai colleghi della stampa. Durante la conferenza verrà illustrato anche l’intero programma degli show curati da RTL 102.5, radio ufficiale del Pizza Village.

L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata ai veri protagonisti della kermesse: i maestri pizzaioli. Con il consueto sorteggio che assegna le posizioni all’interno del villaggio, a ciascuna pizzeria partecipante, si concluderà il processo di avvicinamento alla manifestazione che aprirà al pubblico, con ingresso gratuito, venerdì 14 giugno sino a domenica 23 dello stesso mese.

Interverranno Teresa Armato, assessore comunale al Turismo e attività Produttive; Alessandro Marinacci, ceo Oramata Grandi Eventi; Claudio Sebillo, ceo Oramata Grandi Eventi; Antimo Caputo, ad di Mulino Caputo; Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare.