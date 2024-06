Coca-Cola Pizza Village dal 14 giugno alla Mostra d’Oltremare: ecco i partecipanti

Presentata questa mattina, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la dodicesima edizione del Coca-Cola Pizza Village in programma, negli spazi all’aperto dell’ente fieristico, dal 14 al 23. All’incontro eranp presenti Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo, della società Oramata Grandi Eventi, l’amministratore di Mulino Caputo, Antimo Caputo, ed il presidente della MdO, Remo Minopoli. Eccole loro dichiarazioni

Claudio Sebillo, Oramata Grandi Eventi

Con il riconoscimento del Ministero della Cultura e quello del Turismo in particolare, il Pizza Village consolida il suo ruolo di grande attrattore della città. Anche per questa 12esima edizione verranno a Napoli tantissimi turisti interessati alla manifestazione, e con questi riconoscimenti viene data un’ulteriore responsabilità al Pizza Village, quale manifestazione ambasciatrice delle tradizioni partenopee nel mondo. Un compito che non sarebbe possibile realizzare senza la partecipazione di tante aziende che credono nel Pizza Village, come Il Mulino Caputo e Coca-Cola, che ha comunicato in 18 paesi europei l’esistenza del Pizza Village e ha indetto un concorso i cui vincitori di diverse parti d’Europa arriveranno al Pizza Village. Tra i numerosi contenuti della manifestazione, ci sono anche temi importanti che saranno discussi in diversi appuntamenti, come quello dedicato al ruolo della pizza nell’ambito della nutrizione corretta per la cura di alcune malattie rare, ma anche il tema del turismo correlato ad eventi come il Pizza Village, di cui si parlerà in un convegno con la presenza del ministro Santanchè. Un altro appuntamento, con l’Università Federico II di Napoli, affronterà invece un tema molto particolare, come l’applicazione dell’IA alla pizza napoletana. Quest’anno, inoltre, sosterremo il nuovo progetto Muoviamoci Insieme che darà la possibilità a persone con disabilità di raggiungere gratuitamente il Pizza Village con un sistema di trasporti dedicato.

Alessandro Marinacci, Oramata Grandi Eventi

Anche quest’anno si rinnova il binomio vincente pizza e musica, mettendo insieme i pizzaioli più blasonati e amati con l’intrattenimento. Questo binomio si realizza grazie alla partnership con RTL102.5, la prima radio d’Italia, che trasmetterà in diretta tutte le sere gli show dal palco del Pizza Village. L’evento si apre anche quest’anno alle famiglie, con l’Area kids per i più piccoli e anche un grande spazio gestito da Coca-Cola, title sponsor, con momenti di intrattenimento.

Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare

Pizza Village è un contenuto che trova in Mostra d’Oltremare un contenitore accogliente che quest’anno sarà anche più ampio della precedente edizione che si è rivelata un grande attrattore nazionale e internazionale anche per la sede e siamo felici di poter contribuire ancor meglio quest’anno in termini di valorizzazione.

Antimo Caputo, amministratore unico Mulino Caputo

La storia del Pizza Village ha unito negli anni diverse anime della città. La prima di queste è la grande artigianalità dei pizzaioli napoletani, che si realizza ogni sera sotto gli occhi delle persone. Con la generosità dei pizzaioli e delle pizzaiole napoletani, inoltre, ci sarà la grande opportunità di imparare i segreti dell’arte della pizza nell’area di Casa Caputo con il maestro pizzaiolo Davide Civitiello. Nel grande contenitore del Pizza Village, si concluderà anche il Campionato mondiale del pizzaiolo, con una edizione particolarmente sentita e seguita in tutto il mondo nelle sue diverse tappe attraverso i continenti durante l’anno.

Le pizzerie partecipanti

1 GUAPPO AMORIELLO SENZA GLUTINE

2 GIACOMO GARAU OLIO E BASILICO

3 RE PAZZO PIZZA E SFIZI

4 PIZZERIA MAROTTA

5 PIZZERIA SALVO

6 DONNA CARMELA FRATELLI DE LUCIA

7 GINO E TOTO SORBILLO

8 VINCENZO CAPUANO

10 ANGILLOTTI

11 MARUZZELLA

12 DA MARIO

13 IL MONFORTINO

14 LA CAMPAGNOLA DEI FRATELLI GROSSI

15 DIAMETRO 3.0

16 MARYROSE

17 FERDINANDO SIMEOLI

18 L’ANTICA PIZZERIA DA MICHELE

20 FARINATI PIZZA AND MORE

21 LUCIGNOLO BELLAPIZZA

22 SALVATORE ZOMBINO

23 DONNA SOFIA AI TRIBUNALI

24 ERRICO PORZIO

26 I DAMIANO PIZZA CONCEPT

27 ANEMA E PIZZA

28 FRESCO

29 ANTICA PIZZERIA DA GENNARO

30 CASTELLANO LE PIZZE DI LUCA