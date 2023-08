Coca-Cola Pizza Village, nel parco di CityLife a Milano dal 7 settembre via alla prima edizione

Ad una settimana dall’inizio della prima edizione del Coca-Cola Pizza Village Milano, in programma dal 7 al 10 settembre nel parco di CityLife, l’Amministratore Delegato di SmartCityLife, Roberto Russo, dichiara: “Siamo entusiasti di ospitare in SmartCityLife, la prima edizione del Coca Cola Pizza Village. Evento ideato e organizzato da Oramata Grandi Eventi e Aadv Entertainment e che avrà luogo all’interno del parco di CityLife – Dichiara Roberto Russo -. Il Coca-Cola Pizza Village, infatti, rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della pizza e non solo. Pertanto, siamo felici di far parte di questa originale iniziativa, offrendo ai tanti visitatori, turisti e concittadini, l’opportunità di immergersi nei segreti non solo della celebre pietanza napoletana ma anche della rinomata cucina italiana. Inoltre, grazie anche alla nostra nuova app: SmartCityLife tutti potranno conoscere i nuovi e interessanti eventi che si terranno prossimamente nel più iconico quartiere di Milano”.

La manifestazione ad accesso gratuito, che si svolgerà in orario serale dalle 18 sino alle 23 in uno dei quartieri più iconici di Milano, nel parco gestito da SmartCityLife, avrà un villaggio caratterizzato, innanzitutto, dalla grande area dedicata alle pizzerie e ai maestri pizzaioli più noti d’Italia, in cui sarà possibile degustare uno speciale menù a soli 15 euro inclusivo di pizza a scelta, una bibita e un caffè, ma anche da grandi spazi riservati all’intrattenimento con un palco per gli show musicali che animeranno le quattro serate. Due le date già annunciate, con inizio alle ore 21.00: sabato 9 sul palco saliranno Sophie and the Giants, mentre venerdì 10 toccherà alle note di Nick The Nightfly Orchestra Pop Swings.

Numerose le iniziative in programma. L’area Coca-Cola, oltre ad offrire al pubblico molteplici attività ludiche ed esperienziali, proporrà in esclusiva, al costo di 10 euro, la combo pizza a portafoglio & Coca-Cola, la tipicità del caratteristico prodotto dello street food partenopeo, realizzata per l’occasione dalla pizzeria Verace Assaje, in abbinamento alla bevanda da sempre in simbiosi perfetta con la pizza.

Casa Caputo è lo spazio dedicato a coloro che vorranno imparare a fare la pizza a casa, con Masterclass per adulti e laboratori divertenti per bambini.

Leffe presenta “Piazzetta Leffe”, il luogo in cui il pubblico, guidato dal maestro birraio Leffe, sarà coinvolto in un ricco calendario di degustazioni per conoscere il mondo Leffe e le sue referenze in abbinamento ad assaggi di pizza proposti da alcuni tra i maestri Pizzaioli coinvolti all’evento.

L’Antica Pizzeria da Gennaro, con il pizzaiolo Fabio Cristiano, si trasforma per l’occasione nella pizzeria Ninja Turtles. In vista del lancio del film “Tartarughe Ninja – Caos Mutante”, prodotto da Paramount Picture e distribuito da eagle Pictures, ogni giorno saranno in programma meet & greet con i characters delle tartarughe Ninja e per i più piccoli ci sarà una speciale promozione. Durante le 4 serate, infatti, saranno distribuiti buoni cinema 2×1 per assistere alla visione del nuovo film delle tartarughe Ninja presso il cinema Anteo all’interno dello Shopping District CityLife. Mentre la pizzeria di Errico Porzio sfornerà il “Pizzainbocca”, la pizza specialità del maestro pizzaiolo che per l’occasione utilizzerà il famosissimo originale salame di Milano Citterio.

Prosegue la collaborazione tra PizzaVillage e Banco Alimentare anche per l’evento live di Milano, grazie alla donazione di pizze omaggio che la Onlus ridistribuirà sul territorio per aiutare chi si trova in difficoltà.

Di interesse anche gli appuntamenti firmati Pizza Tales con talk e incontri tra i quali spiccano gli appuntamenti di Ciao Il pomodoro di Napoli, giovedì 7 settembre (17.00-19:00), L’oro del Sud con lo chef stellato Gennaro Esposito e venerdì 8 (17:00-19:00) l’incontro dal titolo: l’evoluzione delle competenze agroalimentari: la logica di filiera dell’ITS TE.LA. Venerdì 8 (17.30-19.00), inoltre, prenderà vita il primo dei due show cooking targati Leffe e Giallo Zafferano, con protagonisti lo chef Giovanni Castaldi e il maestro pizzaiolo Ciro Cascella. Sabato 9 (16.30-17.30) il secondo appuntamento con lo chef Manuel Saraceno.

Pizza Village Milano si svolge con il supporto del Title Sponsor Coca-Cola e del Founding Partner Mulino Caputo; dei top sponsor Leffe e Latteria Sorrentina, degli Official Sponsor Ciao il Pomodoro di Napoli, Paramount, Caffè Kenon, Citterio e Acqua Nerea; dei Technical Partner Gargiulo Aspirazioni, Falp, Forni Magliano, Gi.Metal, Goeldlin Collection e Aera; del Partner Agenzia Malvarosa. Official Ticketing Partner Fever; Technical Media Partner Horeca.it; Charity Partner Fondazione Banco Alimentare Onlus.