Coclicò, nasce a Firenze il brand degli accessori sostenibili

Nasce a Firenze il marchio di accessori sostenibili Coclicò, con una produzione in tiratura limitata, certificazioni ambientali, e ogni dettaglio (dal tessuto al packaging) creato secondo principi di sostenibilità. La linea comprende borse e foulard, realizzati in 100% seta, stampati su entrambi i lati e rifiniti con orlatura fatta a mano. L’ispirazione per le stampe dei foulard viene dai colori dell’arte medievale e rinascimentale, tra tutti Giotto e Beato Angelico, ma anche dai capolavori dell’arte moderna e contemporanea. Tra i riferimenti per lo stile ci sono anche le icone della moda, prima tra tutte Elsa Schiaparelli per il suo legame con il mondo dell’arte, poi Roberto Capucci per il suo amore per l’Oriente, ma anche Iris Van Herpen e Robert Wun. I disegni dei foulard sono tutti realizzati a mano a Firenze, e nella nuova collezione si ispirano alla natura e al mare di Procida.