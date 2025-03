CoDA, commenti antichi alla Divina Commedia: online la prima banca dati digitale

E’ online la primainterrogabile di, progettata dall’Opera del Vocabolario Italiano del– Corpus dei commenti danteschi antichi è liberamente consultabile all’indirizzoLa Commedia è l’unica grande opera della letteratura italiana che, fin dalla sua più antica circolazione, è sempre stata accompagnata da commenti, al punto che la secolare esegesi dantesca rappresenta non solo una delle testimonianze della straordinaria vitalità del poema, ma anche una delle spine dorsali della nostra storia culturale e ora grazie al CoDa è consultabile da chiunque. L’impresa è diretta da(Università di Napoli Federico II),(La Sapienza Università di Roma),questi ultimi tre studiosi dell’Opera del Vocabolario Italiano del Cnr. Il Corpus CoDA mira a raccogliere tutti i, e fornisce una documentazione esaustiva per lo studio analitico del lessico delle diverse forme di esegesi dantesca antica: commenti organici al poema o a singole parti, sistemi compositi di chiose, compendi in prosa o in versi, lezioni pubbliche, ecc. Al momento(più della metà dell’intero corpus) e raccoglie. Inoltre, tutti i testi compresi nella banca dati sono accompagnati da sintetiche schede illustrative, raccolte nella prima bibliografia digitale di commenti danteschi (BCD – Bibliografia dei Commenti Danteschi), consultabile all’indirizzo http://bcd.ovi.cnr.it/ all’interno dell’ecosistema LexiCad, ideato e realizzato da Salvatore Arcidiacono per lo sviluppo di dizionari web-based.