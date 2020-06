Codere pronta a riaprire sale bingo in sicurezza in Italia

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Dopo più di tre mesi di chiusura, Codere è pronta a riaprire le porte delle sue sale bingo in Italia garantendo la massima sicurezza ai clienti ed ai dipendenti. Il tempo intercorso tra l’8 marzo, data della chiusura di tutte le attività di gioco a seguito del Dpcm pubblicato nella stessa data in Gazzetta ufficiale , e oggi è stato interamente speso per attuare le misure previste nel Protocollo d’intesa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto dalla società con le organizzazioni sociali, e che prevede, tra l’altro, la misurazione della temperatura prima dell’accesso in sala, l’uso di mascherine e la messa a disposizione di gel disinfettante.