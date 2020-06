Codere: pronti per rientro più sicuro, implementato protocollo anti-covid

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Codere, azienda leader nel settore del gioco a livello internazionale, ha implementato un protocollo esaustivo di misure preventive contro il Covid-19, per garantire il riavvio della sua attività retail in modo responsabile, con massime garanzie di sicurezza e protezione dal virus per clienti e dipendenti, rendendo così nuovamente possibile la migliore esperienza di intrattenimento. In previsione dell’apertura graduale dei locali e delle sale da gioco prevista nel piano di riapertura del Governo, il gruppo, si legge in una nota, ha progettato un programma completo che comprende obblighi e raccomandazioni stilate per le aziende, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge e la massima protezione di clienti e dipendenti contro la possibile trasmissione di questa malattia.