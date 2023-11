Codice degli appalti, Ance Benevento promuove una serie di seminari. Tappa ad Apice

Si è tenuto questa mattina ad Apice il secondo approfondimento itinerante sul Codice degli appalti organizzato da Ance Benevento. “Il percorso avviato sta dando i primi frutti – spiega Mario Ferraro, presidente dei costruttori sanniti -. Sono sempre più numerose le casistiche che lo sportello Appalti costituito presso Ance Benevento sta esaminando in collaborazione con i tecnici dei comuni ed in virtù delle novità del nuovo codice degli Appalti. Tra i temi affrontati dai nostri tecnici vi sono i motivi di esclusione dalle gare, l’affidamento sotto soglia, il passaggio a due livelli rappresentanti dal progetto di fattibilità tecnico economica e dal progetto esecutivo, la variante compensativa. Questo modello di collaborazione e confronto – prosegue il presidente Mario Ferraro – tra stazioni appaltanti ed imprese sta funzionando e vede una risposta sempre più significativa da entrambe le parti. Il nuovo codice degli appalti rappresenta una grande occasione di confronto su cui stiamo costruendo una rete strutturata di esperti, tecnici referenti delle stazioni appaltanti ed imprese in grado di affrontare le singole casistiche. Vorrei ringraziare le amministrazioni Comunali per l’importante risposta ricevuta. Siamo pronti a proseguire il nostro itinerario anche con il nuovo anno al fine di fornire risposte concrete”.

“Sono onorato – spiega Angelo Pepe, sindaco di Apice – di poter ospitare presso la mia amministrazione l’Ance di Benevento nel suo percorso itinerante di aggiornamento sul codice degli appalti. Le questioni relative agli appalti pubblici, sebbene vi sia la condivisa prospettiva della necessaria semplificazione, evidenziano ancora diverse criticità. La strada intrapresa che privilegia il risultato, ovvero i tre aspetti fondamentali di un opera pubblica quali tempi, costi e qualità, è tuttora una strada in salita, con vincoli burocratici”.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei comuni coinvolti, i Tecnici e le imprese interessate del territorio. L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione con il patrocinio e crediti formativi degli ordini degli ingegneri con il vice presidente Lisi e degli architetti con il presidente Tomaselli. Per lo sportello Ance Benevento hanno relazionato gli avvocati Oreste di Giacomo, Raffaele Benevento, Michela Villanova e l’ingegner Francesco Riboldi.