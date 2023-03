Codice degli appalti, più luci che ombre. E si poteva fare di più per la partecipazione delle Pmi

di Anna Romano*

Se dovessi esprimere un giudizio, direi che da quanto si apprende il nuovo Codice degli appalti approvato dal Consiglio dei Ministri registra più luci che ombre. Tra le molte novità positive appare fondamentale l’enunciazione esplicita del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, un’importante garanzia per gli operatori economici che servirà a contrastare il mutamento repentino dei prezzi, per esempio dei materiali, a causa di eventi imprevedibili. È un messaggio molto positivo per le imprese e di significativo impatto economico. Nella contrattualistica pubblica, infatti, i margini di profitto sono spesso molto bassi e approntare meccanismi che assicurino un equilibrio positivo, soprattutto dopo l’esperienza e l’impatto della pandemia e della guerra in Ucraina, incentiva lo sviluppo del settore perché garantisce certezza sulla sostenibilità economica del rapporto.Qualche sforzo in più invece sarebbe stato auspicabile per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

A questo proposito, il testo approvato sembra recare sensibili miglioramenti rispetto alle prime bozze circolate; tuttavia, in termini complessivi, non si registrano significativi passi in avanti per l’apertura del mercato. Bene invece l’introduzione di un obbligo di motivazione “rafforzata” in caso di mancata suddivisione in lotti, al fine di promuovere condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, ma gli incentivi per la loro partecipazione sono, nella sostanza, poco stimolanti. Ad esempio, per le micro, piccole e medie imprese viene prevista una riduzione della garanzia del 50%, a fronte del 30% previsto per le imprese dotate di certificazioni di qualità; certificazioni, peraltro, molto comuni. Si introduce, inoltre, la possibilità di prevedere criteri premiali per favorire la partecipazione delle PMI ma non si indicano quali potrebbero essere questi criteri: in questo modo c’è il concreto rischio che questa facoltà per le s.a., pur apprezzabile, rimanga una mera petizione di principio.

Sotto osservazione anche il regime di responsabilità degli operatori economici, che vede un potenziale irrigidimento delle regole. Ad esempio, per i raggruppamenti di imprese. Se prima le aziende del raggruppamento potevano essere responsabili solo in relazione al proprio operato – ad esempio nel caso di lavori scorporabili ovvero di prestazioni secondarie con riferimento ai servizi alle forniture – ora questa possibilità viene meno. Tutti gli operatori raggruppati diventano responsabili solidalmente nei confronti della committente; aspetto, quest’ultimo, che può portare all’assunzione di rischi indeterminati e comunque sproporzionati rispetto alla parte di appalto che si va ad eseguire e alla sua marginalità. Un simile rischio può scoraggiare non solo le imprese minori, spesso non sufficientemente solide per affrontare l’esposizione rispetto al valore dell’intera commessa; ma anche realtà più strutturate e multinazionali, che normalmente adottano un modello di governance fondato sull’assunzione delle sole responsabilità verificabili e assoggettabili ai propri processi.

Una buona notizia arriva dal fronte delle procedure di approvazione delle opere pubbliche, infatti il nuovo Codice, al fine di evitare il blocco dei progetti in sede di conferenza di servizi, avrebbe mutuato dalla disciplina paesaggistica il cosiddetto “dissenso qualificato”. In sostanza, l’ente che esprime parere negativo su localizzazione o realizzazione dell’opera, dovrà non solo motivare la propria scelta ma altresì offrire delle soluzioni alternative quantificandone i relativi costi. La disposizione, che si applicherebbe anche ad amministrazioni tradizionalmente sottratte alla semplificazione delle procedure, è certamente onerosa per le amministrazioni dissenzienti, che vengono fortemente sensibilizzate su questi temi. Si tratta però di una novità positiva, che può contribuire a snellire e velocizzare le procedure, specie per le grandi opere di interesse pubblico che a causa della molteplicità degli interessi in gioco restano spesso bloccate dai pareri negativi delle autorità.

Quanto, invece, ai criteri premiali sul Made in Italy, il nuovo Codice non sembra esprimere una preferenza per i prodotti nazionali: in effetti, i punteggi premiali assegnabili ai concorrenti in fase di gara riguardano piuttosto i prodotti europei, favoriti rispetto ai prodotti di Paesi extra UE. D’altra parte non avrebbe potuto essere diversamente, posto che il Codice va inserito nel quadro della normativa europea, che mira alla massima integrazione dei mercati dei Paesi membri. Già in passato la normativa sugli appalti pubblici consentiva di escludere offerte fondate su prodotti originari di Paesi terzi. Il nuovo Codice segna un passo in più prevedendo, in positivo, la possibilità di introdurre criteri premiali per i prodotti europei. Una previsione che potrebbe risultare di non facile attuazione in concreto considerato che il Legislatore lascia alle stazioni appaltanti il compito di individuare tali criteri premiali, nel contempo precisando che questi non debbano discriminare i rapporti con i Paesi terzi ed essere rispettosi del principio di proporzionalità. In sostanza, dunque: premialità sì, ma con scelte sorrette da giustificazioni sostanziali.

Da ultimo perché si produca un effetto realmente positivo, occorre che il legislatore adotti una prospettiva di lungo termine. L’introduzione di un nuovo regime produce sempre un primo periodo di shock normativo: nell’immediato, rallenta i processi e disorienta gli attori del sistema, con inevitabili ripercussioni negative sulla filiera. Ne è stato un pessimo esempio il codice del 2016, che in meno di dieci anni di vita ha subito centinaia di modifiche. È necessario dunque che il nuovo Codice segni un cambio di passo inaugurando finalmente una stagione di stabilità normativa che garantisca certezza delle regole agli operatori per gli indispensabili investimenti.

*Partner Satta Romano e Associati Studio Legale