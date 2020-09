Coelmo, a world of opportunities: la parete della fabbrica di Acerra diventa un affresco che invita alla speranza

La parete di una fabbrica diventa affresco. Un’opera di 50 metri ispirata alle città rappresentative dei 12 paesi con cui l’azienda le principali relazioni commerciali: Sydney, Shanghai, New York, Rio de Janeiro, Londra, Parigi, Napoli, Istanbul, Cairo, Riyadh, Dubai, Mosca. Il gigantesco murale, “A World of Opportunities”, realizzato da Alessandro Ciambrone, architetto, ricercatore e writer di Castel Volturno, campeggia nel nuovo terzo stabilimento produttivo di Coelmo spa, realtà produttiva che ad Acerra, nel Napoletano, dal 1947 progetta e produce gruppi elettrogeni industriali e marini.

I murales di Ciambrone, titolare del brand Museo internazionale di arte contemporanea Euromediterraneo, che solo cinque anni fa ha scoperto la pittura, sono già stati voluti da molte istituzioni anche pubbliche. Quadri e murales suoi sono all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, alla Fondazione Santobono, all’Airc, all’Associazione italiana Sclerosi Multipla, al Centro la Tenda, al Dipartimento dell’Università Parthenope dove ha vinto un concorso nazionale d’arte. E ora, Ciambrone, punta a portare la pittura nelle fabbriche. Per Coelmo, Ciambrone realizzerà anche un murale nella sala mensa. “Abbiamo completato la realizzazione del terzo stabilimento produttivo a maggio di quest’anno, durante le settimane difficili del lockdown. Ci siamo donati del bello e dell’ottimismo, anche in un luogo tipicamente votato al razionale e al grigio. Il bello crea le condizioni per migliorare la qualità del lavoro e, ci auguriamo, i risultati aziendali”, spiega Marco Monsurrò, ad dell’azienda.