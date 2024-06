Coelmo, joint venture in Arabia Saudita. Obiettivo: conquistare il 7% del mercato dei gruppi elettrogeni

Coelmo spa, leader italiano nella produzione di gruppi elettrogeni industriali e marini, e Aaa Ltd, azienda saudita leader nella produzione e commercializzazione di veicoli industriali, annunciano la firma di un accordo per la costituzione di una joint venture produttiva in Arabia Saudita. Questa partnership strategica mira a progettare, assemblare, commercializzare e fornire assistenza tecnica per gruppi elettrogeni sul mercato saudita, con l’obiettivo di costruire una moderna fabbrica capace di soddisfare le esigenze del mercato saudita.

La nuova Joint Venture, partecipata in quota paritetica, rappresenta un passo significativo per entrambe le aziende, unendo le competenze tecniche e l’esperienza di Coelmo con la conoscenza approfondita del mercato locale e le risorse di Aaa, rafforzando un rapporto di collaborazione commerciale consolidato. L’obiettivo è quello di soddisfare la crescente domanda di soluzioni energetiche affidabili, sostenibili e di alta qualità in Arabia Saudita.

Settore dei gruppi elettrogeni in Arabia Saudita

Il mercato dei gruppi elettrogeni in Arabia Saudita ha registrato un valore di quasi 430 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che raggiunga i 560 milioni di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale del 4,0%. Questo incremento è alimentato da investimenti significativi in progetti infrastrutturali e industriali, nonché dalla crescente necessità di fonti energetiche stabili e affidabili per sostenere lo sviluppo economico del paese.

La Joint Venture si pone l’obiettivo di raggiungere il 7% di quota di mercato nei primi 3 anni di attività, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro ed un organico di 30 persone.

Le dichiarazioni

“Questo accordo segna un ulteriore passo verso il consolidamento della presenza di Coelmo in Medioriente, a dieci anni di distanza dalla costituzione della filiale di Dubai. Siamo entusiasti di collaborare con AAA in un mercato così dinamico e promettente – ha dichiarato Marco Monsurrò, amministratore delegato di Coelmo -.Insieme, potremo offrire soluzioni innovative e servizi di eccellenza ai nostri clienti sauditi”. Una componente distintiva della nascente JV – afferma Jacopo Monsurrò, consigliere e direttore commerciale – sarà anche quella di offrire soluzioni ad alto contenuto ingegneristico, portando sul mercato prodotti realizzati per specifiche applicazioni, con caratteristiche di efficienza e sostenibilità superiori”.“Siamo lieti di collaborare con Coelmo, un partner con una solida reputazione nel settore dei gruppi elettrogeni – ha affermato Zaid Sudair, presidente di AAA Ltd -. Questa Joint Venture ci permetterà di combinare le nostre forze per offrire prodotti e servizi all’avanguardia, rispondendo efficacemente alle esigenze del mercato locale.”

Rapporti più forti ta i due Paesi

Nel corso della cerimonia per il 2 giugno, tenuta presso l’Ambasciata italiana a Riyadh, l’ambasciatore Roberto Cantone ha ricordato che “il rapporto tra l’Italia e L’Arabia Saudita vive un momento particolarmente felice. Nel contesto della Vision 2030 del governo Saudita, si sta sviluppando un partenariato sempre più strategico con il nostro paese, allargando il perimetro della cooperazione in settore finora solo parzialmente esplorati”.

Le due aziende

Fondata nel 1946, Coelmo Spa è una delle aziende leader in Italia nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali e marini. Con tre stabilimenti produttivi ad Acerra, Coelmo è presente in 36 paesi del mondo e in diversi settori di applicazione, con investimenti in ricerca e sviluppo per combinare l’affidabilità delle fonti energetiche tradizionali con soluzioni sostenibili.

Aaa Ltd è una società saudita con una lunga esperienza nel settore automobilistico ed industriale. Nota per il suo impegno nella qualità e nell’innovazione, la società è partner di fiducia per numerose aziende in Arabia Saudita e nel Medio Oriente.