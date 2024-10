Coelmo, nuovo generatore marino eco-sostenibile e ad alta efficienza: presentazione al Mets di Amsterdam

Conto alla rovescia per l’unveiling del nuovo Dmv20 firmato Coelmo: il Generatore Marino a Giri Variabili da 20 kW, eco-sostenibile e ad alta efficienza che sarà presentato ufficialmente agli addetti ai lavori di tutto il mondo in occasione del prossimo Mets di Amsterdam. Realizzato con tecnologia all’avanguardia ed un impegno costante per la sostenibilità, il Dmv20 è stato progettato per rispondere alle esigenze moderne di efficienza, riduzione dei consumi e minor impatto ambientale, senza compromessi in termini di affidabilità e prestazioni: sfrutta infatti un motore a giri variabili YANMAR, ottimizzato per operare a velocità ridotte, adattandosi automaticamente alla potenza richiesta. Ciò permette al generatore di ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e il consumo di carburante, offrendo un’alternativa efficiente ed innovativa ai Generatori Marini tradizionali a velocità fissa. In tal modo, il DMV20 non solo contribuisce ad un abbattimento dei costi operativi, ma si allinea anche con i più stringenti standard di emissioni ambientali.

Un fiore all’occhiello per la società guidata dall’Ad Marco Monsurrò, che mercoledì 23 ottobre accoglierà i giornalisti presso lo stabilimento Coelmo 1, sito nell’ASI di Acerra, a partire dalle 10. La presentazione sarà preceduta da una visita agli stabilimenti 1 e 3 di Coelmo. Seguirà coffee break con la possibilità di porre ulteriori domande ai responsabili tecnici dell’azienda.