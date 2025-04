Coez continua il suo viaggio con la ballad Ti manca l’aria

Milano, 1 apr. (askanews) – Coez continua il suo viaggio con Ti manca l’aria, il secondo brano del 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 4 aprile. L’annuncio del singolo è stato anticipato dalla pubblicazione sui social dell’artista di un video trailer realizzato da Kris and Kris, due storiche VJ di MTV italia, che in una clip in pieno stile anni ’90 rivelano l’arrivo di un nuovo album di Coez nel mese di giugno contenente 12 nuove tracce.

Dopo il successo di “Mal di Te”, “Ti manca l’aria” è una ballad che fonde il pop e l’urban, mantenendo il sound che ha reso COEZ una delle voci più influenti del cantautorato pop italiano. Nel brano, scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho, l’artista esplora il senso di smarrimento e la difficoltà di lasciarsi andare al termine di una relazione, con un sound delicato che richiama lo stile intimo delle sue ballad più celebri.

Con 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro all’attivo, Ti manca l’aria rappresenta il secondo passo della ripartenza di Coez, che è pronto a trasportare il suo pubblico in un nuovo viaggio introspettivo e sincero. Con oltre 15 anni di carriera, questo nuovo progetto arriva dopo la collaborazione con Frah Quintale – nata dalla loro intesa artistica e dalla condivisione delle origini musicali oltre che da un’amicizia decennale – con il quale a calcato anche i palchi dei principali palazzetti italiani collezionando numerosi sold out con il Lovebars Tour. Il progetto ha ulteriormente consolidato il prestigio di Coez nel panorama musicale contemporaneo, dopo il precedente successo del suo l’album “Volare” (2021) e il tour nei club italiani, con 15 date sold out e i principali brani come “La musica non c’è “, certificato otto volte platino, “È sempre bello”, riconosciuto come il brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019 e “Faccio un casino”, brano certificato cinque volte platino.