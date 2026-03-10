Coez e I Patagarri, doppio concerto a “No Border Music Festival 2026″

Roma, 10 mar. (askanews) – La 31esima edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle 14 sarà Coez a esibirsi nella straordinaria cornice naturale dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), a cui seguirà alle 16 l’esibizione de I Patagarri.

Immerso nello scenario naturale delle Alpi Giulie, il No Borders Music Festival si distingue da oltre trent’anni per la sua identità unica: un festival che porta la grande musica al confine tra Italia, Austria e Slovenia, nel cuore del Tarvisiano, trasformando alcuni dei paesaggi alpini più suggestivi in palcoscenici naturali dove la musica incontra la montagna.

Silvano Albanese, in arte Coez, è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. In oltre quindici anni di carriera ha conquistato 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro, firmando alcuni dei brani più belli del pop italiano recente.

La band milanese I Patagarri porterà sul palco del No Borders Music Festival il suo gipsy jazz gioioso e travolgente.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, Autonord Fioretto, Idroelettrica Valcanale. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

Per Coez + I Patagarri il 18 luglio 2026 (apertura alle 11) biglietto unico e valido per entrambi i concerti (prezzi dei biglietti posto unico euro 42 + dp)

Biglietti in vendita a partire da martedì 10 marzo 2026 online su Ticketone.it e dal 15 marzo nei punti vendita autorizzati Ticketone.