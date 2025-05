Coez torna alle origini con sonorià pop nell’album 1998

Milano, 17 mag. (askanews) – Esce venerdì 13 giugno “1998”, l’album di Coez che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop. Il nuovo progetto discografico, contenente gli ultimi due singoli Mal di te e Ti manca l’aria, sarà presentato in anteprima esclusiva durante tre concerti già sold out – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – che si terranno a Londra, nel cuore di Camden: l’1 giugno al Dingwalls, il 2 giugno al Jazz Cafè e il 3 giugno al The Dublin Castle.

Il disco è disponibile da oggi in pre-order nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

1998, il settimo album in studio di Coez, è un disco che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi alla musica e ai racconti che hanno accompagnato l’adolescenza del cantautore. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban.

Con 15 anni di carriera, 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro all’attivo, 1998 arriva dopo la collaborazione di Coez con Frah Quintale – nata dalla loro intesa artistica e dalla condivisione delle origini musicali oltre che da un’amicizia decennale – con il quale ha calcato anche i palchi dei principali palazzetti italiani collezionando numerosi sold out con il Lovebars Tour. Il progetto ha ulteriormente consolidato il prestigio di Coez nel panorama musicale contemporaneo, dopo il precedente successo del suo l’album “Volare” (2021) e il tour nei club italiani, con 15 date sold out e i principali brani come “La musica non c’è “, certificato otto volte platino, “È sempre bello”, riconosciuto come il brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019 e “Faccio un casino”, brano certificato cinque volte platino.