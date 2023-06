Cognati, probabili amanti, assassinati a Sant’Antimo. Il suocero si è costituito

Subito una svolta nelle indagini per il duplice omicidio che si è consumato questa mattina a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Raffaele Caiazzo, classe 1979, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Gricignano di Aversa. L’uomo è il suocero dei due cognati, il 29enne Luigi Cammisa e la 24enne Maria Brigida Pesacane, che probabilmente avevano una relazione, uccisi poche ore fa a colpi d’arma da fuoco. Già dopo le primissime ricostruzioni, gli inquirenti si erano messi sulle tracce di Caiazzo, la cui foto da principale sospettato era stata diffusa anche dagli organi di stampa su autorizzazione della Procura della Repubblica di Napoli Nord Aversa che coordina le indagini. In questi minuti l’uomo si è consegnato ai militari dell’Arma che adesso lo stanno trasferendo nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania.