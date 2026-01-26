Coincidenze, storie di viaggiatori: domani la presentazione del libro di Capitanio a Napoli

Sarà presentato domani, martedì 27 gennaio 2025, alle ore 11,30, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope 5 a Napoli, il libro “Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori” di Massimiliano Capitanio, commissario Agcom.

Ad aprire l’incontro sarà Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Al dibattito parteciperanno Nicola Magliulo, filosofo, e Marcello Russo, docente di Comportamento organizzativo all’Università di Bologna e autore del volume In equilibrio – Un buon work-life balance è possibile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luigi Falco. Le letture dei testi sono affidate all’attore Vincenzo Astarita.

Storie minime, umanità universale

Il volume di Capitanio è composto da 26 racconti e si muove nel microcosmo di donne e uomini che si incrociano ogni giorno, spesso senza conoscersi, condividendo brevi frammenti di vita durante un viaggio. Treni, coincidenze e attese diventano lo spazio narrativo in cui scorrono storie che, nella quotidianità, passano quasi sempre inosservate.

L’autore osserva e racconta questi incontri con uno sguardo attento e sensibile, trasformando i viaggiatori in protagonisti di un’umanità fatta di dettagli, emozioni e contraddizioni. Il lettore è chiamato a salire idealmente a bordo, diventando spettatore di vicende che riflettono le molteplici sfumature dell’esperienza umana.

Il profilo dell’autore

Massimiliano Capitanio nasce in provincia di Monza nel 1974. Laureato in Lettere moderne, è giornalista professionista. Ha lavorato per il gruppo Netweek, la Rai e la Regione Lombardia. Eletto in Parlamento nella XVIII legislatura, è stato primo firmatario e promotore della legge 92/2019 per la reintroduzione dell’educazione civica nelle scuole.

Dal 2022 è commissario Agcom. È autore di pubblicazioni e articoli su mercati digitali, sviluppo tecnologico, educazione digitale e media literacy. Nel 2023 la Fondazione Sos – Telefono Azzurro Onlus lo ha premiato per l’impegno nelle politiche a tutela dei minori. In occasione dell’Europol Ip Crime Conference 2024, ha ricevuto un riconoscimento dall’Aapa – Alleanza Antipirateria Audiovisiva per l’attività a difesa del diritto d’autore e contro la pirateria.