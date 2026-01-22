Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori, a Napoli si presenta il libro di Massimiliano Capitanio

Martedìl 27 gennaio, alle ore 11.30, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope a Napoli, sarà presentato il libro: Coincidenze: storie in prestito dai viaggiatori di Massimiliano Capitanio, Commissario AgCom.

Ad aprire i lavori sarà Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Ne discuteranno con l’autore Nicola Magliulo, filosofo, e Marcello Russo, docente di Comportamento Organizzativo all’Università di Bologna e autore di In equilibrio – Un buon work-life balance è possibile. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luigi Falco. Le letture dei testi saranno affidate all’attore Vincenzo Astarita.

Il libro di Capitanio, composto da 26 racconti, punta l’obiettivo sul microcosmo di donne e uomini che quotidianamente si incrociano e condividono frammenti di vita con sconosciuti viaggiatori. Sui treni viaggiano vite e storie incredibili che, il più delle volte, scorrono via inosservate. L’autore osserva e racconta questi incroci di esistenze con attenzione e sensibilità, offrendo al lettore l’occasione di mettersi in viaggio e diventare spettatore di vicende che racchiudono le infinite sfumature dell’umanità.

L’autore

Massimiliano Capitanio nasce in provincia di Monza nel 1974. Laureato in Lettere moderne, è giornalista professionista. Ha lavorato per il gruppo Netweek, la Rai e la Regione Lombardia. Eletto in Parlamento nella XVIII legislatura, è stato primo firmatario e promotore della legge 92/2019 per la reintroduzione dell’educazione civica nelle scuole. Dal 2022 è Commissario AgCom. È autore di pubblicazioni e articoli su temi quali mercati digitali, sviluppo tecnologico, educazione digitale e media literacy. Nel 2023 la Fondazione SOS – Telefono Azzurro Onlus lo ha premiato per l’impegno nelle politiche a tutela dei minori. In occasione dell’Europol IP Crime Conference 2024 è stato premiato dall’AAPA – Alleanza Antipirateria Audiovisiva per il suo impegno a tutela del diritto d’autore e contro la pirateria.