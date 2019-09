Cola Drink Festivalbar 2019 ad Alife, premio alla carriera a Gigi Finizio

Fa tappa in Campania il summer tour “Cola Drink” Festivalbar, l’evento ideato da Enjoy Milano Produzioni che mira a riportare nelle più belle piazze d’Italia il mito del festival del girasole. La kermesse, che vede la partecipazione di artisti del panorama artistico italiano ed internazionale, si svolgerà il 14 settembre ad Alife (CE), nella cornice della Piazza antistante il Santuario della Madonna della Grazia. Calcheranno il palco i seguenti Big: Sugarfree, Astol, Loredana Errore, Biondo, Gerardina Trovato, Neja, Moreno, Cristiano Turato, Roberta Faccani, Nick Luciani, Daniel Piccirillo.

Ad esibirsi per la categoria Vetrina Giovani: Le Riflessioni, Antonio Zeno, Alys e Faia. Super ospite: Gigi Finizio, al quale sarà consegnato il Premio alla Carriera da parte dei media partner dell’evento (“Radio Italia Anni 60” ed i settimanali “Ora” e “Voi”). Il cantautore, che racconta i sentimenti con un linguaggio semplice e con intensità emotiva e vocale, è anche il protagonista della sigla tv del “Cola Drink” Festivalbar con il suo nuovo singolo “Buongiorno amore”. L’artista, impegnato nella realizzazione del seguito dell’album “Io torno”, potrebbe regalare al pubblico un’emozionante anteprima musicale presentando il prossimo brano in uscita.

La kermesse, ad ingresso gratuito, condotta da Floriana Secondi, Antonio Zequila e Paulina Bien, andrà in onda su Radio Italia Anni 60 e su Sky canale Match Music.