Colao (Federico II): Lotta all’obesità, sfruttiamo l’Intelligenza Artificiale. Uno studio europeo

“L’intelligenza artificiale può aiutare i cittadini nella gestione degli input calorici, nella corretta alimentazione e nella cura dell’obesità”. È uno degli obiettivi di uno studio europeo che vede il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli capofila, nell’ambito di OnFoods, un grande progetto finanziato dall’Unione Europea con fondi PNRR e patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Capo spoke 5 di questa iniziativa è la professoressa Annamaria Colao, ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, che ha il ruolo di coordinamento della parte specifica che si riferisce alla Fisiologia. Intervenire sui sistemi alimentari, concentrandosi sulla sostenibilità, lavorando su sicurezza, protezione e salute è l’obiettivo del progetto OnFoods, una partnership estesa a università, centri di ricerca e aziende che riunisce, coordina e amplifica il lavoro di 26 organizzazioni pubbliche e private, leader nella ricerca scientifica e nell’innovazione sostenibile dei sistemi alimentari. Inoltre, l’Unità di Endocrinologia, Diabetologia e Andrologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sarà per un altro triennio in prima linea come Centro Collaboratore per la Gestione dell’Obesità (Com) da parte di Easo – European Association for the Study of Obesity.

“Stiamo studiando come mangiano gli italiani e i loro stili di vita – afferma la professoressa Colao – e i risultati saranno presentati il prossimo 6 agosto ad Osaka nell’ambito dell’expo in Giappone. I primi riscontri finora sono poco confortanti: in Italia, la patria della Dieta Mediterranea, i cittadini mangiano male, ignorando quasi del tutto i dettami del corretto consumo del cibo”. L’intero lavoro viene svolto insieme ad altre università italiane e ad altri centri di ricerca, che stanno lavorando a stretto contatto. Dalla corretta alimentazione, passano anche le cure di tante altre malattie: “L’obesità è una vera e propria pandemia – spiega Annamaria Colao – e il controllo del metabolismo permette di prevenire malattie cardiovascolari e cancro”.