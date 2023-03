Colapesce e Dimartino, Alessandra Celentano, Edoardo Leo. Tanti vip a ‘Stasera c’è Cattelan’

Nuova settimana per lo show di seconda serata di Rai 2 “Stasera c’è Cattelan”. Nella puntata di oggi, alle 23.15 saranno ospiti di Alessandro Cattelan, Alessandra Celentano e Colapesce e Dimartino. Domani, mercoledì 15 marzo alle 23.45 gli ospiti della puntata saranno Edoardo Leo, Davide Calabria, Lorenzo Biagiarelli e i The Pills. Per chiudere la settimana, giovedì 16 alle 23.20, Alessandro Cattelan ospiterà Francesco Arca e Arturo Muselli, direttamente dalla fiction in onda su Rai1 “Resta con me”; Fabio Balsamo, reduce da “Lol3”; e Loretta Goggi, in onda con il suo varietà “Benedetta Primavera”.