Coldiretti, 300mila trascorreranno il 25 aprile in agriturismo

Sono 300mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 aprire in agriturismo. Lo segnala la Coldiretti. Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l’agriturismo è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne che ha portato le strutture a incrementare anche l’offerta di attività. Una spinta al turismo green dinanzi alla quale molte delle 25mila aziende agrituristiche si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi, ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic.