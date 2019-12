Coldiretti, a Pietralcina la Giornata del ringraziamento

Coldiretti Campania celebra la 69esima giornata regionale del ringraziamento con un evento che si terra’ domenica 15 dicembre a Pietrelcina (Benevento). Nella terra di padre Pio fa tappa l’appuntamento annuale inaugurato dalla confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, in seguito mutuato dalla Conferenza Episcopale Italiana per essere inserita nel calendario liturgico. L’edizione regionale della giornata del Ringraziamento raccogliera’ nel paese natale di San Pio centinaia di coltivatori e allevatori dalle cinque province della Campania. Il programma prevede alle 11:30 la celebrazione della messa nella chiesa del convento dei Frati Minori di Pietrelcina. Seguira’ il rito della benedizione delle macchine agricole. In piazzetta Maria Pyle sara’ allestita una rappresentanza dei prodotti agroalimentari regionali con Campagna Amica.