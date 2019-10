Coldiretti Campania, ecco i primi agrihost: nasce il manager dell’ospitalità in campagna

Diplomati in Campania i primi “agrihost” d’Italia, nuova figura professionale ideata e promossa da Coldiretti e Terranostra negli agriturismi aderenti alla rete Campagna Amica. Sono 42 e arrivano da tutte le province, dall’Appennino al Cilento, dal Vesuvio all’isola d’Ischia. Il corso – che si è concluso ieri sera a Solofra, in provincia di Avellino – ha l’obiettivo di accrescere le competenze di management degli operatori agrituristici nella gestione dell’ospitalità. Un percorso di formazione già avviato con successo grazie alla figura dell’agrichef, il cuoco contadino. L’agrihost è il manager dell’agriturismo, addetto all’accoglienza ma anche allo storytelling dei valori dell’azienda agricola e all’organizzazione di percorsi di turismo esperienziale.

Al corso sono intervenuti il presidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza, il segretario nazionale Toni de Amicis, il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente di Terranostra Campania Manuel Lombardi. Docenti del corso sono stati Genni Cesarani (Kross Booking, automazione aziendale e nuovi strumenti di gestione e distribuzione), Massimiliano Rendina (docente di Composizione Architettonica all’Università Vanvitelli di Napoli), Quirino Picone (docente di web marketing all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Tullio Pastore (Italiaonline, digital marketing strategies), Jonathan Goldsmith (premiato come miglior pizzaiolo degli USA).

Ecco i nomi degli operatori agrituristici che hanno frequentato il primo corso “agrihost”

Dalla provincia di Avellino

Ferdinando Del Vecchio dell’agriturismo Cecauciello (Nusco), Adelina Romano dell’agriturismo La Fortezza (Ariano Irpino), Sergio Acampora e Nadi Alves Acunzo dell’agriturismo Rocca Normanna (Fontanarosa), Francesca Barbato dell’agriturismo Casa Barbato (Montoro), Lucia De Palma e Giuseppe Resce dell’agriturismo Oasi Masseria Sant’Elia (Casalbore), Antonio Giannasca dell’agriturismo Giannasca (Grottaminarda), Giovanna Russo e Anna Borreca dell’agriturismo Barbati (Roccabascerana), Maria Buonanno dell’agriturismo Terranova (Solofra).

Dalla provincia di Benevento

Maurizio Perriello dell’agriturismo La Rocca di San Giovanni (Apice), Giuseppe Esposito e Tina Maravita dell’agriturismo La Forcina (Sant’Agata de’ Goti), Maria Antonietta Moffa dell’agriturismo Masseria Pasqualone (Colle Sannita), Michele Frangiosa e Caterina Vernacchio dell’agriturismo Masseria Frangiosa (Torrecuso), Annamaria Colanera e Annalisa Loreto dell’agriturismo Le Poenie (Sant’Angelo a Cupolo), Maria Vittoria Ragnoni dell’agriturismo La Torretta Baronale (San Giorgio del Sannio), Giovanna Mazzucco dell’agriturismo La Cascina Nel Bosco (Faicchio), Maria Colangelo e Pasquale Morone dell’azienda agricola Cantina Morone (Guardia Sanframondi), Umberta e Livia Iannotti dell’agriturismo La Vecchia Trainella (San Lorenzo Maggiore), Antonio Carbone dell’agriturismo Il Ristoro del Viandante (San Giorgio del Sannio), Paola Carone dell’agriturismo Stella del Taburno (Torrecuso), Marialena Di Filippo dell’agriturismo Corte Ciervo (San Salvatore Telesino), Monica Nicchiniello dell’azienda agricola Nicchiniello (Pesco Sannita), Giuseppe Arganese dell’agriturismo Masseria Grande (Bucciano).

Dalla provincia di Caserta

Cecilia Magnante dell’agriturismo Antica Petra (Pietravairano), Gennaro Granata dell’agriturismo Al Centimolo (Caianello), Marika De Cristofaro dell’agriturismo Le Campestre (Castel di Sasso), Vincenzo Sansone dell’agriturismo Masseria Sansone (Alife).

Dalla provincia di Napoli

Simona Briganti dell’agriturismo Villa Mazza al Vesuvio (Torre Del Greco), Giuseppe Iovino dell’agriturismo Il Gruccione (Pozzuoli), Alessandro Verde dell’agriturismo Quarto Miglio (Quarto), Francesca Novelli dell’agriturismo Il Giardino Mediterraneo (Forio d’Ischia).



Dalla provincia di Salerno

Gerardina Merola dell’agriturismo Isca Delle Donne (Palinuro), Fabio Marra dell’agriturismo Spennagalli (Altavilla Silentina), Michele Corrado e Anna Bolzano dell’agriturismo Fattoria ‘O Cavaliere (Sarno).