Coldiretti Campania: Gasolio agricolo, arriva l’integrazione dalla Regione

Su richiesta di Coldiretti l’assessore Nicola Caputo ha recepito immediatamente la esigenza suppletiva di gasolio ed è pronta ad integrare i quantitativi complessivi di carburante agricolo destinato alle aziende impegnate nell’irrigazione dei campi e negli allevamenti di bestiame.

Arriva una buona notizia per gli imprenditori e gli allevatori che in questa calda estate sono alle prese con il controllo dei costi della bolletta energetica, crocevia fondamentale per fare quadrare i conti dell’attività di produzione.

L’atteso beneficio arriva proprio nel momento giusto ed apporta una significativa boccata d’ossigeno alle imprese agricole e zootecniche costrette ad aumentare i consumi per fare fronte alle alte temperature del periodo.

“Abbiamo presentato questa richiesta – spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli – dopo aver ricevuto varie sollecitazioni, da più parte, di soci che operano in zone diverse del territorio della regione Campania. Non potevamo non ascoltare il grido d’allarme partito con l’arrivo delle alte temperature. Per tutti è significato maggiore consumo di gasolio per irrigare i terreni agricoli e per il regolare svolgimento di tutte le attività zootecniche”.

Gli agricoltori interessati a ricevere questo beneficio possono rivolgersi agli uffici di zona della Coldiretti per l’avvio della pratica per ottenere il beneficio.