Coldiretti Campania lancia la consultazione florovivaistica

Al via la Consulta Florovivaistica di Coldiretti Campania . Un evento, annuncia l’organizzazione, «che è anche il primo passo di un percorso ideato per valorizzare un settore cruciale per l’economia della regione. Questa nuova consultazione nasce dall’esigenza di creare una rete solida tra gli operatori del settore e colmare un vuoto che, fino ad oggi, ha ostacolato il pieno sviluppo delle potenzialità florovivaistiche della Campania ». Durante la presentazione dell’iniziativa, il direttore di Coldiretti Campania , Salvatore Loffreda, ha sottolineato l’importanza di fare rete in un settore che, nonostante le sfide, «dimostra una straordinaria resilienza e capacità di innovazione». «Il florovivaismo non è solo un settore produttivo – ha affermato Loffreda – ma rappresenta una vera e propria risorsa culturale e sociale per la nostra comunità. Attraverso la Consulta, abbiamo l’opportunità di confrontarci su tematiche strategiche, condividere buone pratiche e fare rete per favorire la crescita ulteriore di un settore che ha già tutti i requisiti per primeggiare in Europa». L’insediamento della Consulta giunge in un momento in cui il mercato florovivaistico, rileva l’organizzazione, «sta attraversando trasformazioni significative, tanto in termini di domanda quanto di offerta. In questo contesto, è fondamentale affinché gli imprenditori siano aggiornati sulle tendenze del mercato, sulle innovazioni tecnologiche e sulle normative ambientali che regolano il settore. La creazione di un tavolo di lavoro permanente offrirà l’opportunità di discutere e affrontare insieme le criticità, ma anche di promuovere nuove idee e progetti». Presente all’incontro l’assessore all’Agricoltura della Regione, Nicola Caputo, che ha fissato gli obiettivi: «Questa iniziativa è fondamentale perché accresce la forza e il dialogo con il comparto. In questi anni abbiamo avuto modo di accompagnare le aziende nel loro percorso e stiamo anche allestendo un tavolo per altre azioni a favore del comparto. Vogliamo rinvigorire il marchio di qualità collettivo che avevano come Regione Campania utile per accedere ai fondi del Csr per la promozione. A tutto questo aggiungiamo il grande evento CampaniaFiori che faremo coincidere con il prossimo convegno nazionale del florovivaismo di Coldiretti, in programma proprio a Napoli l’anno prossimo». Ad accompagnare la giornata il presidente della Consulta Nazionale Mario Faro: «La consulta otterrà grandi risultati. I territori hanno chi ascolta le problematiche di ogni comparto come Orticole, frutticole, ornamentali e fiore reciso in modo che insieme possiamo trovare le soluzioni». Presenti anche Nada Forbici, coordinatrice Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti: «Grande entusiasmo e grande partecipazione. Un insediamento suggerito da buoni propositi. Una consultazione numerosa per i tanti imprenditori che vi prendono parte. Aspettiamo i referenti regionali per accogliere le critiche. La consultazione è uno strumento utile, semplice ed efficace. Abbiamo chiesto loro di lavorare in gruppo e in maniera coesa». Sono intervenuti Nicola Fontana responsabile dei servizi di Sviluppo Comparto Floricoltura, Florovivaismo e Piante Ornamentali Regione Campania, la referente per la Campania Teresa Di Nardo Le conclusioni sono state affidate al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli: «Con l’impegno e la collaborazione di tutti , la Consulta potrà non solo affrontare le sfide attuali, ma anche proiettare il florovivaismo campano verso nuove e promettenti frontiere».