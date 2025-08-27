Coldiretti Caserta: Tavolo Verde, via al monitoraggio per le aziende danneggiate dal rogo tossico di Teano

Al Tavolo Verde dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Coldiretti Caserta ha ottenuto l’avvio di un monitoraggio congiunto con l’ASL per quantificare gli eventuali danni che potrebbero aver subito le aziende agricole interessate dal rogo tossico di Teano.”Questo è un passo importante per tutelare gli interessi degli agricoltori campani e garantire loro un sostegno concreto e immediato – afferma il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico. Il monitoraggio permetterà di verificare gli eventuali danni e al tempo stesso di avviare azioni risarcitorie concrete e immediate”.

Il rogo tossico di Teano ha creato apprensione alle aziende agricole della zona, compromettendo la raccolta dei prodotti agricoli. Coldiretti Caserta fin dalle prime ore dell’emergenza lavora costantemente per tutelare la salute dei cittadini, gli interessi degli agricoltori campani e garantire la loro competitività sul mercato.

“Ringraziamo l’Assessorato all’Agricoltura per la disponibilità a collaborare e a trovare soluzioni concrete e immediate alle esigenze degli agricoltori – conclude Amico. Siamo pronti a costituirci parte civile in eventuali processi ai danni dei colpevoli di questo disastro ambientale ed al tempo stesso continueremo a lavorare per garantire che le aziende agricole campane ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno”.