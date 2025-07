Coldiretti, Gesmundo: Von der Leyen vuol distruggere l’agricoltura europea. Non staremo a guardare

“Con la proposta al ribasso della Commissione europea guidata dalla presidente Von Der Leyen, l’agricoltura italiana ed europea subisce un colpo durissimo: si cancellano decenni di politiche a tutela del cibo sano, dei territori, della dignità dei produttori. A essere sacrificata non è solo una voce di bilancio, ma un intero modello di sviluppo che ha garantito sicurezza alimentare e coesione sociale”.

Così Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti nell’intervento di apertura dell’assemblea nazionale di Coldiretti questa mattina al Teatro Eliseo a Roma.

“La logica opaca e tecnocratica con cui la Presidente Ursula Von Der Leyen ha ridotto l’agricoltura a mera moneta di scambio ignorando il Parlamento europeo e scavalcando i commissari – ha denunciato -. Dietro la retorica della transizione si nasconde la volontà di concentrare risorse sul riarmo, smantellando la PAC e condannando alla marginalità le imprese agricole. Ma Coldiretti – ha concluso – sarà argine e voce libera, come lo è sempre stata, per difendere il futuro del nostro agroalimentare e il diritto dei cittadini a un cibo vero, sano e italiano. Abbiamo due anni davanti a noi per cambiare le cose e posso assicurare che Coldiretti lo farà, senza se e senza ma restando comunque aperti al confronto”.