Coldiretti, giovedì 28 e venerdì 29 novembre a Roma il forum su agricoltura e alimentazione

L’edizione 2024 del Forum Internazionale sull’Agricoltura e l’Alimentazione, organizzata da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, si terrà presso Villa Miani a Roma, dalle ore 9,30 di giovedì 28 fino a venerdì 29 novembre. Il Forum rappresenta un appuntamento centrale per il settore agroalimentare, riunendo i principali esperti, opinionisti e accademici insieme a rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Un’occasione unica per riflettere su un settore strategico e identitario per la crescita del Paese.

L’evento vedrà la partecipazione, oltre che del presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, del Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del Ministro della Salute Orazio Schillaci, di quello dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e di quello per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr e vicepresidente della Commissione Europea designato Raffaele Fitto.

Saranno trattati temi di grande attualità come quello della salute e della nutrizione, dell’impatto dell’intelligenza artificiale, della transizione energetica e il ruolo del nucleare, delle politiche europee e dell’economia globale, del Piano Africa e della geopolitica del cibo. Approfondimenti, indagini e ricerche accompagneranno le discussioni su argomenti cruciali per il futuro del settore. Ampio spazio sarà dedicato anche alla sovranità alimentare e ai rapporti di filiera, in un contesto globale segnato da conflitti e stravolto dai cambiamenti climatici.

Nel corso delle due giornate, Coldiretti si confermerà piattaforma privilegiata di dialogo e confronto, ospitando personalità di spicco a livello nazionale e internazionale. Si succederanno nei vari panel, tra gli altri, personalità come Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale); Stefano Barrese (Responsabile della Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo); Matteo Bassetti (Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze della Salute, Universita? degli Studi di Genova; Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS di Genova); Paolo Benanti (Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale e l’Informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia); Esmeralda Capristo (Professore in Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Universita? Cattolica del Sacro Cuore di Roma); Pierluigi Contucci (Professore di Fisica-Matematica, Universita? e Accademia della Scienza di Bologna); Paolo De Castro (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Universita? degli Studi di Bologna; gia? Parlamentare Europeo); Giuseppe De Rita (Presidente, CENSIS); Claudio Descalzi (Amministratore Delegato, ENI); Luciano Floridi (Founding Director, Digital Ethics Center, University of Yale, USA); Simone Gamberini (Presidente, LegaCoop); Antonio Gasbarrini (Professore di Medicina Interna e Preside della Facolta? di Medicina e Chirurgia, Universita? Cattolica del Sacro Cuore di Roma); Marco Hannappel (Presidente e Amministratore Delegato, Philip Morris Italia); Yves Madre (Presidente, Farm Europe); Maurizio Martina (Direttore Generale aggiunto, FAO); Marco Minniti (Presidente, Fondazione Med-Or); Letizia Moratti (Parlamentare europeo); Dario Nardella (Parlamentare europeo); Stefano Pisani (sindaco di Pollica); Romano Prodi (Presidente, Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli); Stefano Pontecorvo (Presidente, Leonardo); Luigi Scordamaglia (Presidente EAT-Europe; AD Filiera Italia); Eman Seif (Vice Segretario Generale, Camera di Commercio di Alessandria d’Egitto); Giorgio Starace (Diplomatico; gia? Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la Federazione Russa); Giulio Tremonti (Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati); Federico Vecchioni (AD Bonifiche ferraresi); Alberto Villani (Coordinatore funzionale dell’Area Clinica Pediatria Universitaria Ospedaliera, Ospedale Pediatrico Bambino Gesu? – Universita? di Roma Tor Vergata); Matteo Zoppas (Presidente, Agenzia ICE).