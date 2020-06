Coldiretti inaugura a Napoli il primo mercato coperto di campagna amica

Dai formaggi di bufala all’olio, dalla frutta alle conserve, dalla cosmesi ai derivati della canapa. E ancora pesce, carne, salumi, pasta e prodotti da forno. Sono i prodotti, tutti rigorosamente a km 0, provenienti dalle cinque province campane, che i cittadini napoletani troveranno in vendita nel primo mercato al coperto in città di Campagna Amica. Questa mattina il taglio del nastro della struttura che ha trovato casa nel quartiere di Fuorigrotta, al Parco San Paolo. Il mercato San Paolo, spiega una nota di Coldiretti, riveste un significato particolare, “perché in questo momento rappresenta tutte le campagne che non si sono mai fermate e gli agricoltori che con passione e orgoglio non hanno mai smesso di portare sulla tavole le eccellenze della Campania, anche nei momenti più difficili”. L’ambizione di Coldiretti e di Campagna Amica è fare di questo mercato coperto “un luogo che diventi in breve tempo un punto di riferimento per la città: dove poter fare una spesa consapevole, sicura, di qualità e garantita dai produttori, ma anche un luogo di aggregazione sociale e di cultura del cibo, attraverso eventi di formazione”. All’inaugurazione hanno preso parte il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, il presidente della Coldiretti Napoli Andrea D’Ambra, il direttore provinciale e regionale Salvatore Loffreda e i direttori provinciali Vincenzo Tropiano, Giuseppe Miselli e Gerardo Dell’Orto. Il mercato sarà aperto il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 19.