Coldiretti, la Campania prima in Italia per la spesa alimentare

La Campania è la regione al primo posto per la spesa alimentare in Italia, pari a 614 euro al mese per famiglia (il 27% del budget familiare), seguita dalla Sicilia con 586 euro e dal Friuli -Venezia Giulia con 576 euro. Tutte e tre le regioni sono al di sopra della media nazionale di 526 euro e pari al 19% dell’intera spesa mensile. All’ultimo posto c’è la Sardegna con 415 euro. Lo indica in una nota la Coldiretti sulla base dell’elaborazione dei dati Istat relativi al 2023. Si collocano inoltre sopra la media nazionale Calabria (562 euro), Molise (555), Marche (547), Basilicata (542), Abruzzo (541 ), Lazio (538), Umbria (530) e Valle d’Aosta (529) Sono invece sotto la media nazionale Veneto e Trentino-Alto Adige (entrambi con 518), Piemonte (513), Lombardia (507) Toscana (505) ed Emilia-Romagna (501). Scendono sotto i 500 euro Liguria (477) e Puglia (464), che precedono la Sardegna (415). La classifica, rileva la Coldiretti, «vede dunque una netta prevalenza delle regioni del Sud nelle posizioni di testa a conferma di un trend che vede il Meridione leader della spesa alimentare mensile con 551 euro, mentre le Isole si fermano a 542, il Centro a 528, il Nord Est a 518 e il Nord Ovest ad appena 505». Dall’analisi del dato nazionale emerge infine che «la voce più pesante nel carrello resta quella di carne e salumi, per i quali si spendono mensilmente 111 euro», seguiti da pasta, pizza, pane e cereali (83 euro) e verdura (69 euro).