Coldiretti: Provvidenziale l’ondata di neve e pioggia in arrivo dopo il caldo anomalo, salva l’Italia dalla siccità

L’arrivo della pioggia e della neve “salvano l’Italia dalla siccita’ dopo il caldo anomalo di inizio 2024 che, accompagnato alla scarsita’ di neve in diversi settori dell’arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica e alla mancanza di precipitazioni, ha fatto scattare il campanello d’allarme nelle campagne”. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito il paese, con abbondanti nevicate al nord che hanno causato disagi alla viabilita’ e l’allerta gialla in diverse regioni del settentrione e della fascia tirrenica.

L’arrivo della neve in questa stagione – continua la Coldiretti – e’ “importante per l’agricoltura, secondo il vecchio adagio contadino “sotto la neve il pane”, perche’ insieme alla pioggia garantisce acqua alle campagne. Mentre il freddo e’ necessario per fermare le popolazioni di insetti, dannose per le colture, che potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera. E’ essenziale pero’ – sottolinea la Coldiretti – che il cambiamento sia progressivo senza ondate di freddo estremo e gelate improvvise ma anche manifestazioni violente che distruggono le coltivazioni e le infrastrutture”.

L’agricoltura italiana e’ “l’attivita’ economica che piu’ di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici – prosegue la Coldiretti -, ma e’ anche il settore piu’ impegnato per contrastarli. Un obiettivo che richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall’agricoltura 5.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm. Servono – conclude la Coldiretti – investimenti per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque con un sistema diffuso di piccoli invasi che possano raccogliere l’acqua in eccesso per poi distribuirla nel momento del bisogno”.