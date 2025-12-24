Coldiretti, soddisfazione per la Manovra: Importante semplificazione su rifiuti e Zes agricola

Dalla Zes agricola alla semplificazione sulla gestione dei rifiuti fino alla stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura e alla possibilità di istituzione di imprese faunistico-venatorie, sono diverse le misure della Legge di Bilancio approvata dal Senato che rispondono alle richieste di Coldiretti, come sottolinea l’organizzazione agricola in una nota. Sul fronte della semplificazione è importante l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e hanno un volume di affari non superiore a ottomila euro all’anno. Su richiesta anche qui di Coldiretti è stata prorogata la Zes agricola per il 2026, con la rideterminazione delle percentuali nella misura del 58,7839% con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e piccole-medie imprese e nella misura del 58,6102& per le grandi imprese. E risponde a una precisa richiesta di Coldiretti la stabilizzazione del lavoro occasionale. Altra misura sostenuta da Coldiretti è l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, che presentino un programma di conservazione e di ripristino ambientale con la possibilità per quelle già operanti di chiedere la conversione in uno dei nuovi tipi. La norma apre la strada a una forma avanzata di multifunzionalità agricola, a partire dalla valorizzazione del ruolo turistico e agroalimentare delle aziende faunistico venatorie.

Importante, per Coldiretti, la proroga per il 2026, prevista dalla Manovra, della disciplina transitoria per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. La Manovra ha stanziato 1 milione di euro per il 2026 per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) per svolgere tali attività di ricerca. Inoltre, rimarca Coldiretti, viene ridotta l’aliquota di accisa della birra per il biennio 2026 – 2027, nella misura pari a 2,98 euro per ettolitro e per grado-plato; sono state incrementare le risorse per i distretti del cibo, pari a 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027; è stata modificata la procedura di conciliazione per le posizioni debitore connesse alle cosiddette. quote latte, consentendo la rateizzazione delle somme dovute fino a 10 anni. E l’approvazione di un emendamento fortemente sostenuto da Coldiretti ha fatto venir meno il divieto di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta 5.0 e 4.0 per gli investimenti già effettuati, assicurando così il pieno godimento di tali crediti di imposta.