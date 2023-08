Coldiretti: Vigilare sul pesce in arrivo dal Giappone. In un anno ne importiamo oltre 120 mila kg

In Italia sono arrivati oltre 123mila chili di pesce dal Giappone in un anno, pari a meno dello 0,02% sul totale dei prodotti ittici importati da tutto il mondo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat nel 2022, in riferimento alla decisione della Cina di vietare le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. In realtà, sottolinea la Coldiretti, i quantitativi aumentano se si considerano le importazioni dei tutti i Paesi che pescano nelle acque del mar del Giappone. L’allarme che viene dal Giappone, commenta l’organizzazione agricola, evidenzia l’importanza di salvaguardare il patrimonio ittico nazionale in una situazione in cui oltre l’80% del pesce fresco consumato in Italia proviene dall’estero. Al contrario, le nuove norme Ue sulla pesca rischiano di far sparire dalle tavole un pesce italiano su tre con il divieto della pesca a strascico. Per controllare direttamente l’origine del pesce acquistato il consiglio della Coldiretti è di verificare sul bancone l’etichetta, che per legge deve prevedere la zona di pesca, e scegliere la ”zona Fao 37” se si vuole acquistare prodotto pescato del Mediterraneo.