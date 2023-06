Coldplay a Napoli, Manfredi: Show che la città aspettava da 30 anni. Da brividi l’omaggio a Daniele

“Ieri, tornando da Roma, molti ragazzi mi hanno fermato per manifestarmi la loro gioia di venire a Napoli per il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona. Una bella soddisfazione! Uno spettacolo internazionale unico che Napoli aspettava da 30 anni. Da brividi l’omaggio di Chris Martin a Pino Daniele, realizzato con la giusta tenerezza che si deve ad un mito”. Lo scrive su Fb il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Spero che quei ragazzi, come tantissimi altri che erano presenti allo stadio, abbiano apprezzato la bellezza che la nostra Città ha saputo regalare al mondo. Il miglior modo per festeggiare la Festa della Musica a Napoli”, conclude il sindaco. “Finalmente Napoli è ritornata nel circuito delle grandi mete delle star più importanti a livello internazionale. Ieri è stata una serata emozionante. Io amo molto di Coldplay – ha aggiunto – e vedere forse la band più importante a livello internazionale che sceglie Napoli e non Roma è stata una soddisfazione ed è stato un evento a cui abbiamo molto lavorato perchè Chris Martin voleva venire a Napoli, e abbiamo lavorato affinché il suo desiderio si potesse realizzare”. Manfredi ha anche sottolineato come allo stadio fossero presenti non solo tantissimi fan napoletani della band ma anche persone arrivate dall’estero. “Questo fa capire quanto Napoli possa essere e sia una grande capitala internazionale, un ruolo che deve rivendicare cona cose concrete, con grandi eventi come questo e con quelli che continueremo a fare”.